В Еврокомиссии готовы работать с любым президентом Украины

Европейская комиссия будет сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах главы государства, заявила в пятницу заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров ЕК Катарина Матернова.

"Неважно, будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - сказала Матернова сайту "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").



При этом она отметила, что Зеленского в политической сфере не знают.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

