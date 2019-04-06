Байден примет решение об участии в президентских выборах в ближайшее время

Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден в ближайшее время примет решение о том, будет ли он претендовать на пост главы государства на выборах 2020 года. Об этом политик в пятницу заявил журналистам в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал CNN.



Байдену был задан вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на выборах. Бывший вице-президент ответил, что "очень близок к тому, чтобы принять решение", и может объявить о нем "относительно скоро". Байден подчеркнул, что, если бы он решил участвовать в выборах, то объявил бы об этом "одним из последних". Политик также констатировал, что адвокаты ранее рекомендовали ему высказываться на эту тему с осторожностью.



Несколько женщин в течение последней недели обвинили Байдена в неуместном поведении. Одна из них утверждала, что Байден неожиданно поцеловал ее в затылок, другие заявляли о том, что он слишком крепко обнимал их или прикасался к ним таким образом, что заставлял чувствовать дискомфортно. Бывший вице-президент в связи с этим обещал более уважительно относиться к личному пространству других людей. В опубликованном в среду видеообращении он признал, что в ряде случаев "жесты поддержки и попытки подбодрить" с его стороны могли вызвать у некоторых людей дискомфорт.



Ранее в ведущих американских СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно ряду опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года. Байден пока не объявил официально о планах претендовать на высший государственный пост страны.



О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже почти два десятка демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).



59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.



