Омелян пообещал отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Это направление (в РФ – ред.) умирает само по себе. В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно - 15-20%, этот тренд сохраняется...

Я думаю, еще несколько лет, и мы закроем этот поезд (в Москву – ред.)", - цитирует Омеляна агентство УНН.



По его словам, все больше украинцев понимают, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше.



При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ранее сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2018 года стал поезд "Киев - Москва", он принес около 4,4 миллиона долларов прибыли.



С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы.



В конце декабря 2018 года министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Москва не стала вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, решила облегчить режим их пребывания в РФ и получение российского гражданства. В МИД РФ отметили, что это решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.

