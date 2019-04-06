НОТУ назвала стоимость дебатов на "Олимпийском"

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что стоимость проведения дебатов на НСК Олимпийский может обойтись в миллион долларов. Об этом Аласания рассказал в интервью LIGA.net.



По его словам, сейчас прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия.



"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около 1 млн долларов", - говорит Аласания.



По словам главы правления НОТУ, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в 500 тысяч долларов.



Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых была медицинская экспертиза. В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. Сегодня оба кандидата сдали анализы на содержания алкоголя и наркотиков в крови. Также Порошенко предложил провести дебаты в три тура и предложил темы для них.

