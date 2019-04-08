Создание монстров в "Хеллбое" показали на видео

Кинокомпания Lionsgate Movies опубликовала новый проморолик, в котором показала процесс создания монстров для фильма "Хеллбой: Возрождение кровавой королевы". Видео было опубликовано на YouTube-канале компании.



В видео сказано, что создатели фильма стремились как можно меньше задействовать компьютерную графику, и делали упор на грим. Создателем грима для героев занимался оскароносный Джоэль Харлоу, работавший раньше на съемках фильма Звездный путь.



Лента о Хеллбое основана на популярной серии комиксов о демоне из ада. Он помогает людям бороться со злом.



Выход картины в украинский прокат ожидается 11 апреля этого года.





