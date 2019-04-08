Опрос показал, как стройные люди относятся к полным

Стройные считают тучных "менее развитыми" и вообще относят к "людям второго сорта", выявило новое исследование Университета Ливерпуля. Как отмечает The Daily Mail, многие люди генетически предрасположены к набору веса. И их дискриминация лишь усугубляет ситуацию, говорят специалисты.



В рамках последнего исследования специалисты оценивали отношение к тучным людям в США, Британии и Индии. Так, наиболее выраженное отрицательное отношение наблюдалось в Индии. Причем, чем ниже был вес участника исследования, тем более критичен он оказался в своих суждениях.



К примеру, люди не были готовы жертвовать на благотворительность, если узнавали, что организация помогает тучным. Эксперты констатируют: с 1975 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, показатели распространенности ожирения выросли в три раза. И банальная критика не поможет справиться с мировой эпидемией ожирения.

