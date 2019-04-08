Ну, вот и домонетизировались...

Предвыборная игра в монетизацию субсидий, похоже, вышла власти боком. Первые подсчеты показали, что неплатежи резко возросли. Малообеспеченное население все-таки оказалось несознательным. И, получив на руки лишнюю тысячу гривен, купило еды и лекарств, вместо того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Что теперь скажет социальный вице-премьер Павел Розенко, уверявший: субсидии не увеличат долги за коммуналку?



Полная картина того, как именно получатели субсидий распорядились наличными деньгами, выданными им в марте 2019 года, станет окончательно понятна после 15 апреля. Когда подведут итоги платежей за март. Но уже сейчас появились первые настораживающие “звоночки”.



Первым заговорил “Киевводоканал”. Его пресс-служба сообщила, что 38% получателей монетизированной субсидии в столице не заплатили за воду в марте. И только 62% рассчитались за услуги по водоснабжению и водоотведению в срок. Компания не уточнила, насколько это больше, чем в предыдущие месяцы. Но нет сомнений, что пока деньги не давали на руки, платежная дисциплина была на порядок выше.



Следом подало голос ООО «Винницагаз Сбыт». В его пресс-службе заявили, что на конец марта текущего года задолженность клиентов за потребленный газ достигла 825 млн. грн.



“Уровень расчетов населения за потребленный в феврале природный газ снизился по сравнению с январем и составил лишь 61,3%. Бытовые потребители, которые не имеют льгот и субсидий, задолжали предприятию на 1 апреля 2019 года 774 млн. грн. Это на 16 млн. грн больше, чем на 1 марта.



Из субсидиантов на 31 марта 2019 года за потребленный в феврале газ рассчитались 88,6%. Компания с пониманием отнеслась к задержкам оплаты за февраль в марте из-за переходного этапа к монетизации субсидии. Однако 11,4% или 17,8 тысяч потребителей данной категории все же рискуют потерять государственную помощь из-за задержки в оплате полученными на руки деньгами”, – заявили в компании.



С одной стороны происходящее демонстрирует, что пипл выдыхается: у него просто не хватает средств ежемесячно отдавать за стандартную совковую квартиру несколько тысяч гривен. С другой – это позволяет правительственным чиновникам лишить часть “негодяев” с просроченной оплатой сначала монетизированной помощи, а затем и субсидий вовсе



Из этих цифр ясно, что субсидий на всех не хватит. Особенно, если с криком “народ не сознательный!” не отменить как можно быстрее монетизацию, признав ее несвоевременным и опасным для финансовой безопасности страны экспериментом

Аргумент, что часть населения не получила субсидии наличными вовремя и поэтому не смогла заплатить в марте, имеет право на жизнь. Но очевидно, что не это было решающим стимулом резкого роста неплатежей.У нас и так росли долги. К началу февраля задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила 62,6 млрд. грн. Из них – 29,1 млрд. грн за газ. За электроэнергию не доплатили 5,7 млрд. грн. В общей сложности за ЖКХ в феврале было уплачено 14,6 млрд. грн. Это покрыло только 69,4% начисленных сумм. В прошлом году долг был на уровне 48 млрд. грн. А оплата на уровне 80%. Помню времена, когда население платило за коммуналку свыше 90% начисленного. Но очевидно, что они уже прошли навсегда.С одной стороны происходящее демонстрирует, что пипл выдыхается: у него просто не хватает средств ежемесячно отдавать за стандартную совковую квартиру несколько тысяч гривен. С другой – это позволяет правительственным чиновникам лишить часть “негодяев” с просроченной оплатой сначала монетизированной помощи, а затем и субсидий вовсе.Еще до того, как поставщики услуг заговорили о возросших долгах за март, министр социальной политики Андрей Рева предупредил граждан, которые не будут платить за жилищно-коммунальные услуги вовремя, а так же пожелают пользоваться ими чрезмерно, что государство лишит их “коммунальной подачки”.С долгами все понятно и жестко. “По нынешнему законодательству, если человек имеет задолженность более чем один месяц на сумму более 340 грн, мы не назначаем субсидию на следующий период, пока она этот долг не погасит. Итак, если вы получаете субсидию и у вас возникла задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, пока вы не погасите эту задолженность, субсидии на следующий срок просто переназначена не будет”, – отметил Рева.А вот что касается избыточного потребления, то здесь нам явно намекают на уменьшение в мае 2019 года социальных норм, на которых базируется система начисления субсидий. В частности, будут снижены на 11% нормы потребления газа – с 4,5 куб. м на кв. м площади до 4 куб. м на кв. м отапливаемой площади. И не только они. Все это предусматривает Меморандум с МВФ.Кстати, с 1 мая газ должен был подорожать на 15%. Тоже в связи с нашими обязательствами перед МВФ. И под это дело поставщики услуг подали проекты новых тарифов на тепло и горячую воду (мы об этом уже писали). Например, КП «Киевтеплоэнерго» просил поднять ему тарифы на 20%.Но теперь ситуация изменилась: “Нефтегаз” снизил цену газа аж на 17 копеек, а судьба повышения с 1 мая остается под вопросам. Если газ не подорожает, то и тарифы коммунальщиков не должны расти. Хотя в нашей стране бывает всякое.Еще один нюанс. С повышением цен на газ и соответствующих тарифов должны были увеличиться расходы правительства на субсидии. И это повергало чиновников в ужас. С деньгами на субсидии на самом деле все очень плохо.В марте гражданам выдали 5,4 млрд. грн на руки. Сумма феноменально огромная. Для сравнения, в январе-феврале получали 3,6 млн. домохозяйств, получили в общей сложности 518 млн. грн (в том числе – 36,6 млн. грн. в январе), что на 47,1%, или 165, 9 млн. грн выше аналогичного показателя 2018 года. При том, что бюджете-2019 год заложено 55,1 млрд. грн, что на 15,9 млрд. грн меньше, чем в 2018 году.Из этих цифр ясно, что субсидий на всех не хватит. Особенно, если с криком “народ не сознательный!” не отменить как можно быстрее монетизацию, признав ее несвоевременным и опасным для финансовой безопасности страны экспериментом.К тому же в мае стартует механизм переназначения субсидий на летне-осенний период. Автоматическое переназначение коснется 3 млн. домохозяйств – в основном тех, где одни пенсионеры. Остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах. Кое-кого удастся снова отсечь.Это, конечно, сократит расходы правительства, но не настолько ощутимо, чтобы залечить бюджетные “раны”, нанесенные монетизацией. Как там говорил вице-премьер Павел Розенко, накануне этой авантюры, кстати, согласованной с Международным валютным фондом (его тоже убедили, что это пойдет на пользу – граждане сократят объемы потребления, – автор)?!«Мы не предполагаем, что в результате монетизации субсидий будет расти долг за жилищно-коммунальные услуги, потому что люди знают, что у них есть сейчас прекрасная возможность для того, чтобы сэкономить средства на экономии ресурса. Но они также прекрасно знают, что если они не будут использовать субсидии по прямому назначению, они такой шанс упустят», – говорил Розенко.P.S. Ну-ну. Что он скажет после 15 апреля, когда картина неплатежей предстанет во всей красе?