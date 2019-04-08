Женщины составили топ неприятных мужских качеств

Женщины назвали мужские черты, которые нравятся самим мужчинам, но неприятны для женщин. Своими мыслями на эту тему поделились пользовательницы платформы Reddit.



Девушки рассказали истории со своей жизни, выделив неприятные черты в поведении мужчин. В этот список женщины внесли рассказы мужчин о ненавистных им типах женщин, о начале половой жизни, драках или приводах в полицию.



Также пользовательницы отметили, что некоторые мужчины любят отсылать девушкам фото их мужского достоинства, что также попало в список неприятных качеств. Не нравиться девушкам, когда парень пытается быть грубым и злым, чтобы казаться более мужественным.



Единогласно женщины выступили против привычки мужчин сплевывать мокроту прямо на улице. Тема набрала больше 43 тысяч комментариев.

