Более 9 тысяч украинцев изменили временное место голосования

Более 9 тысяч украинцев, по состоянию на 8 апреля, временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса для участия во втором туре выборов Президента Украины 21 апреля 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.



"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 9019 (лиц - ред.)", - говорится в данных реестра по состоянию на 8 апреля.

