ЕС продлил на год санкции против Ирана

Совет ЕС в понедельник объявил о продлении сроком на один год до 13 апреля 2020 года санкций в отношении Ирана в связи с нарушениями прав человека, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.



Меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов 82 лиц и одной организации.



Кроме того, ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Иран техники, которая может быть использовано для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникационных систем.



Эти меры были впервые приняты в 2011 году и с тех пор продлеваются на ежегодной основе.

