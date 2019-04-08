Рада во вторник вернется к «языковому» законопроекту — осталось 860 поправок

Верховная Рада во вторник начнет свою работу с рассмотрения поправок к законопроекту № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».



Об этом во время заседания Согласительного совета в понедельник сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.



«Парламент сейчас рассматривает во втором чтении проект законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сейчас мы прошли 1220 поправок и осталось рассмотреть 862 поправки. Во вторник мы начнем нашу работу по рассмотрению поправок к законопроекту «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», - сказала Геращенко.



В то же время она сообщила, что в повестке дня на пленарной неделе предусмотрено рассмотрение блока вопросов аграрной политики, информатизации, топливно-энергетического комплекса и ратификации международных договоров. Кроме того, первый вице-спикер отметила, что актуальными также остаются вопросы назначения выборов сельских и поселковых голов.



Как сообщал Укринформ, в первом чтении Рада приняла этот законопроект 4 октября 2018 года. Подготовка «языкового» законопроекта ко второму чтению продолжалась около четырех месяцев. За это время комитет ВР по вопросам культуры и духовности обработал более двух тысячи поправок, поступивших от народных депутатов.



Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.



Во второе чтение проекта закона парламентарии вошли 28 февраля. Председатель ВР прогнозировал, что рассмотрение поправок продолжится около недели.

