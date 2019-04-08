Киберполиция начала антипиратскую спецоперацию

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины начал операцию "Пираты" по усилению внимания к противодействию преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей.



Как отмечается на сайте Киберполиции, данная операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля.



В ведомстве сообщили, в 2019 году Киберполиция уже прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров, действующих на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.



"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты", - цитируется в сообщении начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.



Он также добавил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений - основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах.



"Такой заработок может стартовать от $500 долларов в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения", - подчеркивает С.Демедюк.



Для эффективного противодействия пиратству в Украине Национальная полиция налаживает государственно-частное партнерство: уже подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с медиагруппами "Старлайт Медиа", "Медиа Группа Украина", "Телерадиокомпания "Студия "1+1", а также с Discovery Networks, Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и "Украинской антипиратской ассоциацией", представляющей в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций.



Киберполиция также призывает правообладателей обращаться в подразделение с сообщениями о нарушении их авторских прав, заполнив форму обратной святи.



Как сообщалось, в феврале Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, созданных киевлянином.

