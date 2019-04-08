Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности главы Одесской областной государственной администрации.



Об этом говорится в указе президента.



По данным источника УНИАН , такое решение связано, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины. Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал чуть более 9%.



Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал в государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.



Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

