Отправлять призывников в войска будут после второго тура выборов

Отправка призывников на срочную военную службу в войска запланирована после проведения второго этапа выборов президента Украины. Об этом в понедельник на брифинге в Киеве заявил. военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, передает корреспондент УНН.



"Отправка в войска запланирована на вторую половину апреля - после проведения второго этапа выборов президента Украины", - сказал полковник.



По его словам, сейчас проводится планомерная работа по назначению призывников к командам для отправки в войска и другие военные формирования.

