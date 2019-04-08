Гройсман: Украина в топ-10 агроэкспортеров мира

Украина вошла в топ-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в топ-10 мировых экспортеров. Об этом на сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 8 апреля, в Facebook. Премьер подчеркнул, что украинский АПК имеет огромный потенциал и для дальнейшего развития. А для этого стране нужна поддержка фермерства.



"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора. В 2019 году выделили 5,9 млрд гривен на программы развития фермерства: 1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы; 2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка", – объяснил Гройсман.



Он также напомнил, что правительство компенсирует 30% стоимости строительства ферм, 80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования, а также 30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.



"Вводим эту программу впервые в 2019 году. Украинские продукты качественные и вкусные, они достойно конкурируют на международных рынках", - резюмировал премьер.

