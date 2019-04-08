Конгресс США "устал от санкций" против РФ – Bloomberg

В Конгрессе США наблюдается снижение энтузиазма законодателей к ужесточению санкций против России. Среди конгрессменов нет общего понимания, какими должны быть следующие ограничения. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 8 апреля.



Отмечается, что жесткая риторика членов Конгресса по поводу санкций против России за вмешательство в выборы понемногу сходит на нет. Это признает соавтор последнего законопроекта о санкциях Марк Рубио.



"Здесь наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, что нам все же удастся привлечь больше людей на свою сторону", – сказал он.



Агентство отмечает, что многие законодатели по-прежнему хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание. Однако в Конгрессе пока нет консенсуса в отношении того, что именно следует предпринять, и не уверены в том, что экономические санкции принесут необходимый эффект.



"Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием. Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать", – заявил глава сенатского комитета по внутренней безопасности республиканец Рон Джонсон.

