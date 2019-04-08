Замечено превращение рака в маленький организм

Ученые Университета Дьюка (США) обнаружили в образце рака легких млекопитающих миниатюрный желудок, двенадцатиперстный желудок и тонкий кишечник. Об этом сообщает издание Science Alert.



Исследователи проанализировали тысячи геномов 33 различных типов раковых опухолей, включая немелкоклеточный рак легких, который составляет 80—85 процентов всех случаев рака легких. Оказалось, что в большой доле злокачественных новообразований отсутствует активный ген NKX2-1, играющий важную роль в определении судьбы клеток.



Он обуславливает их дифференциацию, в ходе которой они приобретают функции и свойства, характерные для тканей дыхательной системы. При отсутствии данного гена клетки могут развиться в любые другие ткани и органы.



Ученые обнаружили, что в данных образцах раковые клетки экспрессируют гены, связанные с функциями пищеварительной, а не дыхательной системы. Поскольку развитие и легких, и желудка с кишечником начинается с одних и тех же прогениторных клеток, то раковые клетки легких, утерявшие ген NKX2-1, начинают развиваться по «соседнему пути».



Специалисты провели эксперименты с мышами, у которых в легочной ткани нокаутирован NKX2-1. В результате под микроскопом стали заметны структуры, характерные только для кишечных и желудочных тканей. Кроме того, клетки легких стали производить пищеварительные ферменты. У мышей, склонных к развитию опухолей, в легких возникли новообразования, напоминающие части средней и задней кишки.

