Новый украинский контрбатарейный радар успешно прошел полевые испытания – Порошенко

Новый украинский контрбатарейный радар 1Л220УК разработки НПК "Искра" (Запорожье), позволяющий на значительном расстоянии определять точные координаты вражеской артиллерии для ее уничтожения, успешно завершил полевой этап государственных испытаний, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Украинские защитники будут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.



По его словам, этот радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "выстраивает" траектории их полетов. "Это позволит в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию", - написал президент.



В этом же сообщении П.Порошенко опубликовал видеоролик с полевых испытаний 1Л220УК.



Вместе с тем, в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром" сообщили, что испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, "который значительно превышает по ним контрбатарейный радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ".



Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов", - рассказали в пресс-службе госконцерна.



Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контрбатарейный радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.



"Использование контрбатарейных радаров является важным элементом ведения современной войны, который позволяет в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию", - отметили в "Укроборонпроме".



При этом в госконцерне подчеркнули, что запорожское "НПК "Искра" после успешного завершения госиспытаний готово к серийному производству 1Л220УК для обеспечения Вооруженных сил Украины.

