Политолог: История с анализами вскрыла неожиданные связи Зеленского

ехнология "анализы Зеленского" приоткрыла завесу над тем, чего ожидать от "мистера Зе" как возможного Президента, и что с него взять, кроме упомянутых анализов. Об этом для censor.net пишет политолог Андрей Воропаев.



По словам автора материала, на сегодняшний день «подтвердилась ставка Зеленского на примитивные визуальные технологии».



«При этом примитивность не является синонимом ограниченности. Это, скорее, грамотный расчет на достижение быстрого, но непродолжительного результата. Его хватит, чтобы тактически продвинуться к посту Президента и, возможно, даже занять его, но будет мало – для удержания занятого плацдарма. Впрочем, поверхностный подход в целом свойственный "поколению Instagram", в которое интегрирован и Владимир Александрович», - пишет политолог.



Второй аспект, добавляет Воропаев, более существенный, так как история с анализами вскрыла связи Зеленского и «засветила звенья из людей и фактов, создающие неожиданную конфигурацию смыслов и закономерностей».



«Заборщиком крови в выбранном Зеленским "Евролабе" оказался Владислав Кирякулов – его давний знакомый по кварталовскому сериалу "Сваты". Жена Кирякулова – Виктория Кравчук – прокурор главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере ГПУ. Того самого, оттуда произошла утечка информации, давшей старт "Бигус-гейту". Исходя из реалий второго тура, единственным бенефициаром громкого скандала стала "команда Зе". Ведь это расследование пригвоздило избирательный рейтинг и политические перспективы ее основного соперника – действующего Президента. Самое показательное то, что Зеленский из десятков операторов "бизнеса на крови" выбрал именно "Евролаб", имеющий бенефициаров в РФ, одним из собственников которого является Андрей Пальчевский. Именно он так или иначе связан со всеми названными фигурантами истории с анализами. И с "массажистом", и – с его женой, и с самим Владимиром», - пишет автор материала.



Эта персона, продолжает политолог, «играет значительную роль в политическом перевоплощении комедианта».



«Оценивая уровень влияния Пальчевского на политические процессы в "команде Зе", необходимо акцентировать публичные вехи его биографии. Он – выпускник военного института иностранных языков в Москве, где готовят профессиональных разведчиков. Владеет экзотическим лаосским языком. Во время распада СССР был военнослужащим на территории РСФСР, получив там гражданство РФ. Позже возглавлял одну из российских партий, с которой безуспешно баллотировался в Госдуму», - отмечает автор материала.



По словам Воропаева, с марта по июнь 2010-го Пальчевский занимал должность первого заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины, откуда был уволен после того, как в мае 2010-го четверо депутатов Верховной Рады обвинили его в наличие российского гражданства.



«В крайние месяцы собственник лаборатории стал топ-спикером пула телеканалов из зоны влияния Виктора Медведчука, озвучивая там тезисы из политической парадигмы "главного связного" Украины и Путина. Наличие между ними определенных отношений подчеркивает то, что Пальчевского пригласили быть экспертом от Украины на российско-антиукраинском ток-шоу "60 минут", освещавшем бурлескные переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым в Москве 22 марта», - пишет политолог.



«Ведущая Скабеева уважительно представила его как "специального эксклюзивного гостя". Сам гость назвал представителей русского мира в студии "дорогими друзьями". А его тезисы про мир и перезагрузку украино-российских отношений сорвали овации, неприличные даже по меркам этой своеобразной программы. Исходя из этого, можно предположить, что Андрей Пальчевский в силу профессиональной подготовки и опыта может быть одним из модераторов проекта "Зеленский – кандидат в Президенты". О чем сам кандидат мог не догадываться, пока тема анализов преднамеренно или случайно не вскрыла эту связующую роль», - добавляет политолог.

