Киевский метрополитен выводит жетоны из обращения с 1 ноября

КП "Киевский метрополитен" сообщает о полном выводе жетонов из обихода с 1 ноября.



"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - говорится в сообщении Киевского метрополитена, размещенного в соцсети "Фейсбук" в понедельник.



В метрополитене разъяснили, что с 1 ноября пассажиры могут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева, льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле.

