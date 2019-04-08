Лукашенко: Склонен думать, что эти выборы выиграет Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что на президентских выборах в Украине 21 апреля победит ныне действующий лидер страны Петр Порошенко.



Об этом он заявил в интервью Анадолу, сообщает БЕЛТА.



"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер.



Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов.



По его словам, если некоторые украинцы считают, что ни один из кандидатов не подходит на пост нового президента Украины, то необходимы повторные выборы.



Как сообщал Укринформ, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Согласно их результатам во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

