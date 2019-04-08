На Солнце идут "корональные дожди" из плазмы - NASA

Астронавт NASA зафиксировала у поверхности Солнца "корональные дожди". Эффект возникает вследствие циркуляции плазмы, подобно воде на Земле. Об этом сообщается на сайте агентства.



Подобные события отдаленно напоминают дожди на Земле, но вместо воды циркулирует плазма.



На Земле капли дождя падают на поверхность планеты под действием гравитации. Схожим образом "работают" и корональные дожди. Раскаленная плазма направляется магнитными полями Солнца, поднимается над его поверхностью, остывает и возвращается к его поверхности в виде дождей. У "подножия" петли температура плазмы достигает нескольких тысяч и даже миллионов градусов Цельсия, а уже у ее вершины она постепенно остывает.



В некоторых случаях петли плазмы достигают гигантских размеров, а во время затмений они видны как шлемовидные корональные стримеры. С конца 1990-х годов исследователи знают, что эти структуры являются одним из источников медленного солнечного ветра – сравнительно медленного потока газа, который отделяется от Солнца раздельно со своим более быстрым "сородичем".

