Кремль прокомментировал заявление Зеленского: "Путин открыт для диалога"

Президент РФ Владимир Путин "открыт для диалога" для урегулирования любых проблем.



Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает Интерфакс.



"Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются "разукрасить" диверсиями", - сказал Песков.



Он снова повторил позицию РФ по поводу "внутриукраинского конфликта" на Донбассе, который "решить могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".



Однако на вопрос украинского журналиста, означает ли это, что контакты по этому вопросу после выборов в Украине между президентами двух стран проводиться не будут, Песков ответил: "Нет, вовсе не значит".



Как сообщалось, кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский 7 апреля заявил, что готов вести переговоры с Путиным по Донбассу.



