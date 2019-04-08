На Южном вокзале Киева появилась огромная голова Гоголя

В ночь с 6 на 7 апреля 2019 на столичном Южном вокзале "Укрзализныци" установили трехметровую скульптуру Николая Васильевича Гоголя. Об этом сообщили на странице Гогольfest в Facebook.



"Николай знает, что скоро в Мариуполе будет Гогольfest и из Киева туда отправится магическая многоколесница - кортеж из 10 карет плацкартных-купейных", - сказано в сообщении. Также сообщается, что "Николай Васильевич, как владелец ума необычного, сразу осознал, что пропускать такое - это пожизненное откусывания локтей". А потому Гоголь решил "заранее на вокзале появления этого чуда ждать!".



26 апреля голову отвезут в Мариуполь на первом в Европе арт-поезде. По словам организаторов, голову Гоголя сделали из перфорированного металла для перформанса на открытие фестиваля в 2008 году художники Алексей Нужный и Виталий Седоренко. Уже более 10 лет вокруг головы развивается собственный пласт мифологии фестиваля. В этом году группировка фастовских художников "Colo team" во главе с Антоном Штомпели и Александром Харченко переродили инсталляцию специально к Гогольфесту в Мариуполе.

