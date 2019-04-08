В Кабмине подсчитали рост экономики за четыре года

В 2015-2018 годах рост валового внутреннего продукта Украины составил 8,4%. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив, сообщает УНИАН в понедельник, 8 апреля.



"С точки совокупного роста ВВП реально вырос на 8,4%. Никто не ожидал, что в четвертом квартале 2018 года и в целом по году рост ВВП составит 3,3%", - сказал он.



Приоритетными направлениями деятельности правительства, по словам Кубива, остаются поддержка отечественного экспорта, улучшение бизнес-климата, реформирование сферы госзакупок, реформа управления госсобственностью, развитие промышленности.

