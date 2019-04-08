В МВД предупредили блоггеров от предвыборной агитации в "день тишины"

Несмотря на отсутствие законодательного запрета на предвыборную агитацию в соцсети в "день тишины", активные пользователи социальных сетей и блогеры должны придерживаться общих законодательных норм и воздержаться от осуществления агитации. Об этом заявил советник министра внутренних дел Роман Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"На сегодняшний день у нас есть законодательная норма, которая запрещает агитацию в день тишины - перед первым и перед вторым турами, и эта норма касается СМИ, в том числе электронных СМИ. Мы понимаем, что соцсети попадают сейчас под определение частного пространства, и нормы, которая это останавливает, нет. В то же время мы призываем быть цивилизованными гражданами и придерживаться тех ограничений, которые возлагает закон на каждого", - отметил Варченко.



По его словам, закон не запрещает осуществлять предвыборную агитацию в пределах своего частного пространства. При этом он подчеркнул, что отныне предвыборная агитация снова разрешена - до "дня тишины".

