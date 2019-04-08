Украина сможет отказаться от импортного газа через 5 лет – Зубко

Украина сможет отказаться от закупки импортного газа через 5 лет благодаря уменьшению его потребления и добыче собственного газа. На этом акцентировал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время лекции «От энергоэффективности к энергонезависимости» для студентов и преподавателей в Житомире, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы оцениваем, что Украина за 5 лет сможет отказаться от закупки импортного газа за счет двух направлений, а именно уменьшения потребления и увеличения добычи собственного газа. Я сторонник того, чтобы уменьшать потребление газа, потому что это намного дешевле, быстрее и эффективнее. Это еще и дает возможность сократить тарифную нагрузку на население, увеличить качество жизни и конкурентной продукции, которая должна иметь меньшую энергоемкость», - подчеркнул чиновник.



Как добавил Зубко, в настоящее время приоритетным направлением является уменьшение стоимости энергоносителей, за которые платят энергетика, бизнес, жилищно-коммунальная сфера и каждое домохозяйство.



«Эффективнее инвестировать в энергоэффективность, чем в добычу газа, но это направление тоже нужно развивать», - отметил Зубко.



