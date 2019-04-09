Бойко выступил за скорейший роспуск Верховной рады

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывший кандидат в президенты Юрий Бойко считает, что действующий парламент не принимает те законы, которые необходимы стране, и его нужно распустить как можно скорее.



"Президент его [парламент], что называется "держал", чтобы проводить те решения, которые выгодны были ему, а не стране. Нужно ждать перевыборов в парламент. Но я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Чем дольше работает нынешний парламент, тем хуже и людям, и стране", - цитирует его пресс-служба партии.



Бойко отметил, что Верховная рада в сложный для страны период оказалась не готова принимать важные решения, и это, по его словам, не осталось незамеченным гражданами Украины.



"Работу парламента как нельзя лучше оценили украинцы - сегодня действующий парламент имеет уровень доверия 4%. И он такие цифры заслужил. Правящее большинство, которое сформировалось после избрания парламента в 2014 году, взяло курс на принятие законов, абсолютно ненужных и бесполезных для людей", - подчеркнул он.



При этом политик добавил, что для роспуска парламента есть все основания, например, отсутствие правящей коалиции.

