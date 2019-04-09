Украинский священник пригрозил адом избирателям Зеленского

Протоиерей Владимирского собора "новой церкви" Украины Петро Зинич пригрозил преисподней избирателям Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил внимание журналист Александр Дубинский.



Он опубликовал скриншот поста Юрия Дорошенко о предстоящем втором туре и "зеленых человечках" и комментарий Зинича к нему.



"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будут гореть в аду. Аминь и Богу слава!" — заявил протоиерей.



Позже запись священника "новой церкви" удалили.







