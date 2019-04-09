Губернатор Одесской области объяснил указ Порошенко об отставке

Глава Одесской области Олег Степанов назвал возможную причину своей отставки, о которой ранее объявил Петр Порошенко. Степанов связал решение главы государства с результатом президентских выборов в регионе.



Он опубликовал в Facebook свое фото с листом бумаги в руках и надписью: "Обеспечил честные выборы! Отстранен?".



Ранее Порошенко отстранил чиновника от должности и назначил врио губернатора Сергея Паращенко. Сам Степанов назвал действия президента неправомерными и в отставку уходить отказался.



В Одесской области лидером первого тура стал Владимир Зеленский — здесь за него отдали свои голоса 41,26% избирателей. Порошенко поддержали 9,08% проголосовавших.

