Избиратели Тимошенко и Бойко во втором туре проголосуют за Зеленского

Украинцы, которые голосовали за самых популярных кандидатов, не вошедших во второй тур, планируют отдать голоса за комика Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга 8 апреля сообщил замдиректора центра имени Разумкова Михаил Мищенко, пишет LIGA.net.

"Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет предоставлять призыв самого кандидата", - сказал Мищенко.



Он отметил, что согласно результатам одного из предвыборных опросов, среди тех, кто голосовал за кандидата в президенты Юлию Тимошенко, 41% заявили, что будут голосовать за Зеленского, а 10% за Петра Порошенко.



Среди тех, кто голосовал за Юрия Бойко, 35% сообщили, что во втором туре проголосуют за Зеленского и лишь 2% за Порошенко.



Среди голосовавших за Анатолия Гриценко, 25% - за Зеленского, 19% - Порошенко.



Кроме того, сообщается, что 32% электората лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко решили, что проголосуют за Зеленского, а 16% планируют отдать свой голос за Порошенко.

