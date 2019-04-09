Каждый шестой британец не верит, что 12 апреля произойдет "жесткий" Brexit

Каждый шестой британец уверен, что Соединенное Королевство не покинет Евросоюз без сделки 12 апреля. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный британским телеканалом Sky News за четыре дня до намеченной даты Brexit.



Как показывают результаты исследования, опубликованные на сайте телеканала, 62% респондентов считают, что вариант "жесткого" Brexit, то есть без соглашения, исключен. Противоположного мнения придерживаются 27% из более чем 1 тыс. человек, опрошенных через СМС. 11% респондентов честно признались, что не имеют представления, что произойдет.



При этом 48% участников опроса обеспокоены возможностью отсутствия сделки, при которой уже в пятницу между Великобританией и ЕС появятся таможенные барьеры, цены на продукты подскочат, а экономика потеряет от 6 до 9% за предстоящие 15 лет. Из них 36% признались, что они "очень обеспокоены" подобным исходом "бракоразводного процесса". Противоположные чувства испытывают 33% из их опрошенных соотечественников, которые рады открывающимся в этом случае возможностям, в том числе 19% - "очень рады".



Депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.



Британский премьер-министр попросила ЕС об отсрочке даты выхода из ЕС до 30 июня, однако Брюссель, по существующей информации, согласен лишь на вариант долгого продления, до конца марта следующего года.



Мэй пытается выйти из сложившегося тупика через переговоры с оппозиционной Лейбористской партией. Подобные дискуссии стартовали на прошлой неделе, но пока не привели к каким-либо результатам. Очередной раунд технических переговоров намечен на вечер понедельника. "Мы были в контакте с оппозицией сегодня, и технические переговоры между официальными лицами пройдут сегодня вечером", - говорится в комментарии канцелярии премьер-министра, поступившем в ТАСС.



