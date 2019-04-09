Дженнифер Лопес выпустила новый клип Medicine

Певица Дженнифер Лопес представила свою новую работу - клип на песню Medicine. Композиция артистки записана в тандеме с рэпером Каримом Харбушем, известным под псевдонимом French Montana.



Видео менее чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров. В ролике певица предстает в эффектном белоснежном одеянии с глубоким декольте, а также очень откровенном платье с разрезами по бокам, доходящими едва ли не до талии.



Клип на песню Medicine стал первой работой для исполнительницы в текущем году.



