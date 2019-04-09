Бессонница - отклонение, обусловленное генами?

Анализ ДНК более 85000 человек позволил выделить 47 генетических зон в коде, которые влияют на скорость засыпания и продолжительность бодрствования/сна, качество сна, пишет The Daily Mail. Из них 36 генов привлекли внимание специалистов Университета Эксетера впервые.



26 отвечали за качество сна и выработку серотонина, а остальные 10 - за продолжительность сна. Напомним: серотонин является нейропередатчиком, который ранее уже связывали с глубоким сном. В частности, ученых заинтересовал ген PDE11A. Он влияет и на качество сна, и на его количество одновременно.



Ранее PDE11A уже предлагали использовать в качестве лекарственной мишени в курсе лечения нервно-психиатрических отклонений, влияющих на настроение и социальное поведение. В рамках исследования добровольцы должны были носить акселерометры в течение недели для фиксации дневной и ночной активности.



Поэтому полученные результаты можно считать точными. Ученые напоминают: изменения в качестве, количестве сна и времени отхода ко сну связаны с рядом недугов, включая ожирение, диабет и психиатрические заболевания.

