Убившему двух копов в Днепре экс-торнадовцу Пугачеву дали пожизненный срок

Бывший боец роты спецназначения "Торнадо" Александр Пугачев, убивший в 2016 году сотрудника патрульной полиции в Днепре Артема Кутушева и его напарницу Ольга Макаренко, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало написал на своей странице в Facebook в понедельник.



"Сегодня Кировский районный суд Днепра признал подозреваемого виновным по всем пунктам обвинения и полностью удовлетворил требования стороны обвинения. Приговор - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. До конца своих дней убийца проведет за решеткой", - написал Тракало.



Тракало сообщил, что у Кутушева осталась 5-летняя дочь, а у Макаренко – двое несовершеннолетних сыновей. Он также напомнил, что Пугачев - уроженец Тамбовской области РФ и на момент задержания разыскивался по подозрению в совершении ряда тяжелых преступлений. Несмотря на то что он был задержан в день преступления в больнице им.Мечникова, куда поступил с ранением из табельного оружия Кутушева, со времени объявления ему подозрения по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) до вынесения приговора прошло более двух лет.



Позже в комментарии агентству Интерфакс-Украина он уточнил, что, согласно решению суда, Пугачев должен компенсировать материальный ущерб в размере 26 тыс грн Управлению патрульной полиции г.Днепр и 3 млн грн моральной компенсации матери Макаренко.



Напомним, утром 25 сентября 2016 года возле автовокзала в г.Днепр экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки "Citroen" за нарушение правил дорожного движения, после чего водитель иномарки открыл огонь из огнестрельного оружия, убив полицейского и ранив его напарницу, которая в тот же день скончалась на операционном столе.

