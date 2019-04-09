"...Людям навязывают неонацизм и русофобию"

Интервью «Хало новины» с Романом Блашеком (Roman Blasek), редактором и фотографом. Halо novinу: Вы пожелали принять участие в работе делегации наблюдателей в первом туре президентских выборов на Украине. Почему? Роман Блашек: Начну с самого начала. Осенью прошлого года мы с коллегой решили применить свой опыт, накопленный во время наблюдения за парламентскими выборами на Украине при поддержке Европейского парламента,...

... и снова, по прошествии четырех с половиной лет, захотели поехать на Украину, чтобы на этот раз наблюдать за выборами президента. Мы ожидали сложные ситуации в ходе выборного процесса и понимали, что нынешний президент будет добиваться победы любой ценой. Поскольку у нас уже накоплен практический опыт работы, нам было бы проще разоблачить попытки повлиять на избирательный процесс в чью-либо пользу.



Поэтому мы снова подали заявку о регистрации в Центральную избирательную комиссию Украины через депутата Европейского парламента Яромира Когличека, который также является членом парламентского комитета по делам Украины. Однако нам отказали в официальной регистрации в качестве наблюдателей на выборах. Тогда мы решили наблюдать за выборами неофициально и независимо. Редакция «Хало новины» поручила нам сделать репортаж, чтобы выяснить не только настроения избирателей, но и вообще мнение граждан этой страны.



— Какие у Вас остались впечатления от Украины?



— Как я уже говорил, на Украине мы пробыли 63 дня в качестве официальных наблюдателей при поддержке Европейского парламента, когда проводились украинские парламентские выборы. С тех пор мы побывали на Украине еще три раза в качестве журналистов. Я готовил там репортаж о национализации компаний, а также о маршах в честь Степана Бандеры, реабилитированного сегодня основателя жуткой ОУН, то есть Организации украинских националистов, а затем УПА (Украинской повстанческой армии — запрещенная в РФ организация, прим. ред.).



Знаете, мне больше всего нравятся простые люди в этой стране. Поэтому мне очень жаль, что с 2010 года среди украинской молодежи пестуется пиетет к этим убийцам, на совести которых около ста тысяч убитых польских и украинских граждан, а также 423 волынских чеха. Нас это лично касается, поэтому я не верю своим ушам, когда наш министр Петршичек говорит, что преклонение перед Бандерой и бандеровцами — внутреннее дело Украины. Но это определенно не так. В этих вопросах наша внешняя политика буквально безнадежна и идет вразрез с исторической правдой и интересами Чешской Республики.



Сейчас на Украине влияют на нацию, постепенно насаждая неонацизм, русофобию и шовинизм. К моему удивлению, люди с большой легкостью все это принимают. Например, в музее Второй мировой войны у памятника Родины-матери в Киеве на танках времен той войны развешаны современные желто-синие флаги. Кроме того, с этих легендарных танков убирают красные звезды. По сути эти националисты присваивают себе победу во Второй мировой войне.



Другой аспект заключается в том, что этот управляемый процесс национализации украинского общества с неонацистским ядром выливается в убийственную и фанатичную ненависть к братскому народу — русским.



— Как Вы готовились в этот раз к выборам украинского президента?



— Подобная миссия требует серьезной подготовки, которая заключается в систематическом сборе информации. До отлета ее нужно постоянно обновлять. Также есть организационные моменты, такие как покупка авиабилетов, трансфер по приезде, размещение в отелях, машина с водителем, гид и так далее. Но, главное, нужно договориться о десятках встреч с людьми, которые, как вы считаете, будут располагать важной информацией. Однако налаживать контакты удается и при случае уже на месте. В основном мы обращаемся к студентам или организациям, которые смогут нам помочь, или едем прямо к ним. Так, например, мы побывали в больнице имени Мечникова в Днепропетровске, куда привозят растерзанных солдат в реанимацию. Поверьте мне, это оставляет жуткие впечатления, и я все время думал о том, что мой сын, который остался дома, чуть младше этих ребят и что я не хочу никакой войны. Более того, солдатами-инвалидами никто не занимается. Кроме какого-то клуба ветеранов, который, однако, не может удовлетворить потребности этих людей.



— Но в этот раз Вас не допустили к наблюдению за выборами и даже депортировали из страны. Почему?



— В этот раз мы не исключали такого варианта, потому что на протяжении недели перед выборами получали новости о том, что Украина высылает репортеров, чтобы они не писали о происходящем вокруг выборов. Это коснулось журналистов из Германии, Великобритании, Франции, Испании. Из Российской Федерации, по сообщениям, не пустили вообще никого. Это говорит о полной цензуре независимых СМИ и нежелании видеть у себя независимых журналистов. Украина просто не хотела, чтобы они рассказывали, к примеру, о скупке голосов.



Но основные махинации делаются иначе. Во-первых, каждый кандидат должен внести два с половиной миллиона гривен. Так устраняют кандидатов от народа. Во-вторых, баллотироваться не позволили коммунистам и вообще представителям левых. И, наконец, мы получили информацию о том, что к электронной системе Центральной избирательной комиссии, которая по идее должна быть совершенно независимой, подключена специальная группа IT-специалистов. Их задача — оценивать подсчеты и, возможно, повлиять при необходимости на исход в пользу Петра Порошенко. По официальной версии, эта группа IT-специалистов была подключена к избирательной системе (хотя это противоречит закону), чтобы на нее не напали русские хакеры. Что тут еще скажешь?!



— Как Вас, собственно говоря, депортировали?



— «Хало новины» подробно написали об этом третьего апреля. Я лишь коротко повторю. Во время паспортного контроля в аэропорту Одессы нас задержала полиция и сотрудники СБУ. Нас допросили, а затем сообщили, что нас депортируют из-за отсутствия ясной цели поездки. Однако мы описали ее, написали, что едем делать репортаж и у нас заказан отель, оплачены обратные билеты и, главное, что мы ездим на Украину регулярно, и никогда не было причин нас депортировать. Я должен только добавить, что мне показалось: выставляли всех независимых наблюдателей и журналистов поголовно.



— Из этого Вы делаете какие-то выводы?



— На Украине цензурируется все, что независимо и не лояльно к нынешней государственной политике, которая, по мнению представителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, нелегитимна и агрессивно борется со всякой критикой. Эту критику называют пророссийской, хотя это неправда. Примером может послужить Руслан Коцаба, чья позиция однозначно проевропейская, и тем не менее он критикует нынешнюю государственную политику.



Европа обещает золотые горы, но при этом экономически паразитирует на Украине. Европейцы по самой низкой цене скупают там активы, недвижимость и фирмы, а также пользуются плохими социальными условиями для того, чтобы привлечь к себе эффективную и дешевую украинскую рабочую силу. Кстати, это вредит и Чешской Республике, так как снижаются реальные зарплаты для наших граждан.



— Что Вы еще можете сказать о президентских выборах в первом туре?



— Я согласен с тем, что сказал Яромир Когличек. Люди на Украине разочарованы политиками и голосуют за человека, который, как им кажется, ближе к народу и, выполнив обещание, начнет переговоры с Российской Федерацией о мире.



К этому я только добавлю, что Владимир Зеленский — популист и простая марионетка. А Украине нужно совсем другое. Ей нужны способнейшие политики. Такие, которые смогут немедленно остановить войну, придать импульс экономике и займутся решением социальных проблем. Украине нужны такие политики, которые обеспечат ей собственный национальный суверенитет, а не будут лезть под крыло (и одновременно в петлю) США.



Кроме того, высокая избирательская явка говорит о том, что украинцы хотят участвовать в улучшении ситуации в стране, но при всем уважении к ним я скажу, что они не знают, что делать. Они не могут посмотреть на свою ситуацию со стороны и в контексте. Это говорит об информационной индоктринации и изоляции. Кто смотрит украинское телевидение, знает, что оно сугубо прозападное, очень популистское и националистическое. И это сказалось на выборах.



Источник: Halo noviny



