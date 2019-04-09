За пять лет пассажиропоток в РФ упал на 64% - УЗ

За пять лет пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Украина - РФ сократился почти 64%. Об этом говорится в ответе Укрзализныци на запрос УНН.



По данным компании, в 2014 году в направлении Украина - РФ перевезено 2,2 млн пассажиров, а в 2018 году это количество составляло 772,9 тысяч пассажиров, что на 1,4 млн, или на 64,3%, пассажиров меньше.



В обратном направлении в пассажирских поездах в 2014 году перевезено 2,1 млн пассажиров, в 2018 году - 760,3 тысяч пассажиров. Таким образом, за последние пять лет, общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Российская Федерация - Украина составляет 1,3 млн пассажиров, или 63,7%.

