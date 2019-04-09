Суд отменил штраф Коболєву в полтора миллиарда

Подольский районный суд Киева частично удовлетворил второй иск главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, отменив предписанный ему Энергетической таможней штраф в 1,36 млрд грн. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 3 апреля.



Первую часть штрафа в семь млрд грн Коболеву удалось отменить еще в июле 2018 года, а в марте этого года после того как Энерготаможня проиграла апелляцию, решение вступило в силу.



Оба штрафа были выписаны начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 года.



Таможня обвинила Коболева в том, что он не подал дополнительную таможенную декларацию с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в октябре-ноябре 2015 года.



Это, по подсчетам Энерготаможни, привело к неуплате НДС на 2,75 млрд грн. Штраф на семь млрд касался событий октября 2015-го, а на 1,4 млрд грн – ноября того же года, уточняет издание.

