Силовики начали подготовку Олимпийского к дебатам

Министерство внутренних дел начало подготовку к обеспечению безопасности НСК Олимпийский перед дебатами президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила заместитель начальника пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова на своей странице в соцсети Facebook.



Отмечается, что председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин провели координационное совещание на стадионе, где возможно состоятся дебаты кандидатов в президенты.



Напомним, накануне Зеленский объявил, что дебаты состоятся на Олимпийском 19 апреля. У Порошенко ждут оппонента на дебаты и 14, и 19 апреля.

