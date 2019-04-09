В Киеве спецназ задержал банду вымогателей

Сотрудники патрульной полиции и бойцы спецназа КОРД задержали в Киеве участников бандитской группировки, которые вымогали деньги. Об этом накануне сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.



Отмечается, что на спецлинию 102 поступил вызов от мужчины, который арендует помещение под овощебазу на улице Каховской. Он сообщил, что в арендованное помещение зашли 15-20 неизвестных и потребовали деньги, не назвав точной суммы.



"С собой мужчины имели оружие, из которого сделали три выстрела, один из которых попал в ногу отца заявителя, а также несколько раз ударили его по руке деревянной битой. Не получив денег, мужчины скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях – Skoda и Mercedes", – говорится в сообщении.



Пострадавшего госпитализировали в больницу, а в городе объявили план "Перехват" по розыску и задержанию нападавших. Через несколько часов экипаж патрульных получил информацию от дежурного о том, что Mercedes, пассажиры которого могут быть причастны к нападению, передвигается по Харьковскому шоссе.



Патрульные остановили машину. В салоне находились четверо мужчин, вероятно, причастных к совершению преступления. На место также прибыли спецназовцы, которые задержали всех мужчин.

