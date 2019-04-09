«Правила выживания»: как выбрать кофе и не навредить здоровью

Во вторник, 9 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, как купить настоящий качественный кофе, а не платить за подделку.

Говорят, что даже запах кофе дарит надежду и счастье, вдохновляет и согревает. С этого бодрящего ароматного напитка начинают свой день миллиарды людей в мире. А вот каким будет завершение дня, зависит от того, что именно намешали в этот напиток и в каких условиях его приготовили. Фальсификат и антисанитария присутствуют во многих маленьких кофейнях, особенно много нарушений – в передвижных. Из чего делают поддельный кофе? Чем он опасен? Как отличить натуральный кофе от фальсификата?

« Качественным является только кофе в зернах, причем свежей обжарки и без примесей робусты, – убежден эксперт по кофе Вадим Грановский . – При выборе кофе не ориентируйтесь только на бренд, изучите географию кофейных зерен, сорта, способы обработки. Все это придает кофе определенные вкусовые оттенки. Покупая кофе, обращайте внимание не на срок годности, а на дату, когда он был обжарен. В течение месяца с этой даты кофе должен быть превращен в напиток. Да, он может храниться год и два, но в этом случае вы покупаете сухари, а не свежие зерна ».

Как понять, что вы покупаете и пьете настоящий качественный кофе? По каким признакам можно определить брак кофейных зерен? Что делать и куда обращаться, если вам продали кофе, в составе которого было просроченное молоко или грязная вода? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: автор сюжетов программы и ведущая Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; микробиолог Оксана Вольская; терапевт Елена Егорова; эксперт по кофе Вадим Грановский; первый заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы Александр Овчаренко; адвокат Оксана Абросимова; владелец сети кофеен Владимир Задирака. Своим опытом также поделится звездный эксперт этого выпуска – актер и ведущий Слава Соломка.

« Я обожаю кофе, но стараюсь себя ограничивать, чтобы не навредить сердечно-сосудистой и нервной системам, – рассказывает Слава Соломка. – В среднем выпиваю 1-2 чашки кофе в день. Варю дома в кофе-машине эспрессо или американо. Эспрессо, когда тороплюсь. А чашкой американо можно наслаждаться минут 15, ощущая всю вкусовую палитру по мере того, как падает температура напитка . Что касается некачественных товаров и услуг, я часто сталкиваюсь с такими. Но уж если столкнулся, спуску не дам! «Правила выживания» нужны людям, которые не имеют экспертных знаний в тех или иных областях и не могут квалифицированно отличить качественный товар от некачественного. В студии ток-шоу они могут получить полезные советы, как правильно выбрать хорошие продукты по оптимальной цене ».

Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный кофе, смотрите сегодня, 9 апреля, в 14:45 на телеканале «Интер».





Также на этой неделе зрители увидят следующие выпуски «Правил выживания»:

В среду, 10 апреля, в 14:45 в эфир выйдет выпуск, посвященный качеству питьевой воды.

В четверг, 11 апреля, в 14:45 – программа о сыре.

В пятницу, 12 апреля, в 14:45 темой выпуска станет уличная еда.

Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.