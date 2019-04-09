Ляшко не поддерживает ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, участвовавший в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают никого из кандидатов в президенты, вышедших во второй тур.



"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил политик с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник.



О.Ляшко пояснил такую позицию тем, что кандидаты, которые претендуют на пост главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.



Как сообщалось, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе состоявшегося 31 марта первого тура очередных выборов президента страны заручились наибольшей поддержкой избирателей (30,24% и 15,95% соответственно) и прошли во второй тур. Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 5,4% избирателей.

