Интеграция Украины в экономику ЕС создаст очень позитивные условия для инвесторов – Мингарелли

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом дает позитивные результаты, и Украина экономически интегрируется в ЕС, заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.



"Мы уже видим первые позитивные результаты этого соглашения. 5 лет тому назад 25% украинского экспорта шло на европейские рынки, а в прошлом году на европейские рынки пошло 42% украинского экспорта. Это означает, что Украина экономически интегрируется в Европейский Союз", - сказал Х.Мингарелли, выступая на форуме Kharkiv SME Day в Харькове во вторник.



По его словам, интеграция Украины в европейскую экономику позволит улучшить инвестиционную привлекательность страны.



"Если мы сможем интегрировать Украину в общий рынок, в экономику Европы, это создаст очень позитивные условия для инвесторов, для торговли и, в конце концов, для создания рабочих мест в Украине и в Харьковском регионе", - добавил дипломат.



Он отметил "огромный потенциал" Харьковского региона для развития сотрудничества с ЕС, в частности в сфере инноваций, малого и среднего бизнеса, энергоэффективности, децентрализации и здравоохранения.



Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная высоко оценила уровень сотрудничества региона со странами Евросоюза и Представительством ЕС в Украине.



"У нас очень мощные и динамичные отношения с представительством Европейского Союза как в вопросах внешней торговли, так и в реализации программ гуманитарного и экономического направления. В 2018 году у нас было +30% экспорта харьковских предприятий в страны ЕС. И у нас есть очень четкий план дальнейшего сотрудничества", - сказала Ю.Светличная.

