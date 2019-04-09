Место голосования уже изменили почти 47 тысяч избирателей

Почти 47 тысяч избирателей уже изменили место голосования перед вторым туром выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.



"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 46 969", - свидетельствуют данные реестра по состоянию на 9 апреля 2019 года.



На данный момент наибольшее количество из тех, кто сменил место голосования, выбрали для второго тура выборов участок в Киеве - 8022 избирателей. Также много украинцев избрали местом голосования Киевскую область - 4886, Харьковскую области - 4539, Одесскую область - 3349.



Заграничный избирательный округ выбрали местом голосования 745 украинцев.



Место голосования изменили 963 избирателей из Крыма, 11 965 избирателей из Донецкой, 6 612 избирателей из Луганской области.



Так, 7 апреля место голосования изменили 9 046 избирателей, 8 апреля - 37 964 человек.

