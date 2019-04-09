Гастарбайтеры перечислили в Украину рекордную сумму

В 2018 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 19% по сравнению с предыдущим годом и достигли 14 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.



Отмечается, что Украина стала лидером по входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.



"Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, также как и рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов", - говорится в сообщении.



В целом в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило 59 млрд долларов. Из этих средств почти четверть переводов поступили именно в Украину.



Лидером среди получателей денежных переводов во всем мире в прошлом году стала Индия - в эту страну поступило 79 млрд долл. Далее следуют: Китай (67 млрд долл), Мексика (36 млрд долл), Филиппины (34 млрд долл) и Египет (29 млрд долл).

