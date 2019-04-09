Треть переселенцев намерены вернуться домой после завершения конфликта

28% внутренне перемещенных лиц планируют вернуться на место проживания до перемещения после завершения конфликта, еще 15% допускают такую возможность в будущем, а 34% - не намерены возвращаться, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.



Согласно отчету, 20% опрошенных затруднились с ответом, 2% - не ответили на вопрос.



Отмечается, что намерения не возвращаться наблюдаются больше у тех, кто на данный момент проживает дальше от неподконтрольных территорий.



Среди причин, по которым переселенцы посещают неподконтрольные территории после перемещения, названы: посещение и содержание жилья (73%), посещение друзей или семьи (56%), перевозка имущества (20%), особые события, такие как свадьба и похорон, исследование возможности возвращения (по 5%), операции с имуществом (продажа, аренда) (3%), другое (2%).



В то же время, среди причин, по которым переселенцы не посещают неподконтрольные территории после перемещения: опасность для жизни (44%), отсутствие необходимости (36%), отсутствие финансовых возможностей (21%), здоровье (15%), политические мотивы (14%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (11%), другое (2%), а 6% не ответили на вопрос.



Самыми существенными проблемами для посещения неподконтрольных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые расходы и доступность транспортного сообщения.



Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в октябре-декабре 2018 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4044 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2403 – методом личного интервью. Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года методом личного интервью были опрошены 3962 лица, которые пересекают линию разграничения.



Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.

