Украина больше не будет "сырьевой страной" - Минагрополитики

Долгое время Украину в мире воспринимали исключительно как страну-поставщика сырья. Все потому, что экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью гораздо сложнее. Но сегодня Украина отходит от "сырьевой парадигмы", поставки готовой продукции за границу растут. Об этом в комментарии УНН заявил генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Жемойда.



По его словам, в 2018 году доля переработанной продукции превысила 50%. В первую очередь - благодаря поставкам мяса птицы, подчеркнул Жемойда.



"В 2018 году в сравнении с 2015 годом объемы экспорта увеличились в 2,2 раза и превысили полмиллиарда долларов США. Хочу напомнить, что еще 10 лет назад Украина считалась чистым нетто-импортером мяса птицы, импортировав в 2008 году мяса птицы на 350 млн долларов при объеме экспорта всего 11 млн долларов", - рассказал он.



Поставки говядины тоже увеличились - на 49%, продолжил чиновник.



"Причем, более премиальный сегмент охлаждённой говядины вырос на 86%. Практически с нуля стартовал экспорт баранины, а по результатам 2017-2018 годов - это практически полумиллионный объем в долларах США", - отметил он.



Жемойда также отметил успехи украинских молочников на иностранных рынках.



"В молочном секторе преобладают поставки сливочного масла. Если в 2015-16 годах показатели экспорта были на уровне 30-37 млн долларов, то в 2017-18 года они добавили еще практически 100 млн долларов. Системно формируются устойчивые поставки жидкого молока, сливок и мороженного, в 2015 году они стартовали с 4,6 и 8,9 млн долларов, сейчас - 14,7 и 13,3 млн долларов соответственно", - проинформировал он.



За последние годы Украине также удалось подстроиться под кондитерские предпочтения европейцев, заявил чиновник.



"Как результат, поставки кондитерских изделий без какао выросли на 29%, шоколадной продукции - на 8%, кондитерских и хлебобулочных изделий - на 20%. В 2018 году их суммарный экспорт составил более 460 млн долларов", - рассказал он, добавив, что успехами на внешних рынках пользуются также украинское варенье, джемы и томатная паста.



Это - далеко не полный перечень продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, заявил Жемойда. Но достаточный, чтобы отходить от стереотипа "сырьевая страна", подчеркнул чиновник.



"Анализируя структуру экспорта аграрной продукции, можно отметить безусловный прогресс в наращивании объемов поставок продукции с добавленной стоимостью", - резюмировал он.

