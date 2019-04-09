Официальные дебаты не могут проходить на стадионе - ЦИК

Центральная избирательная комиссия не видит оснований, чтобы изменить постановление для проведения дебатов кандидатов в президенты на НСК Олимпийский. Об этом на брифинге во вторник, 9 апреля, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает РБК-Украина.



Слипачук отметила, что на сегодня ни один из штабов не обращался в ЦИК относительно дебатов. Поэтому Центризбирком не видит оснований для изменения своего постановления, которое соответствует международным стандартам проведения теледебатов.



"Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом и постановлением ЦИК. Это наша позиция и мы все сделаем для того, чтобы все было подготовлено", - добавила Слипачук.



Как сообщалось, Зеленский объявил, что дебаты состоятся на Олимпийском 19 апреля. В то же время у Порошенко ждут оппонента на дебаты и 14, и 19 апреля.

