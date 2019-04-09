У Меркель опровергают информацию о ее намерениях вновь начать переговоры о соглашении по Brexit

Представитель немецкого правительства опроверг сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы намерена возобновить переговоры об условиях соглашении по Brexit, сообщает во вторник британская газета The Guardian.



"Эти сообщения на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) остается в силе", - сказал представитель изданию.



Также он отверг сообщения, будто А.Меркель согласна на ограниченный срок действия "страховочного плана" по ирландской границе.



Между тем, британский премьер-министр Тереза Мэй уже прибыла в Берлин, где встретится с А.Меркель для обсуждения Brexit. Позднее во вторник ожидается встреча А.Меркель с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.



Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, Т.Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня.



Британское правительство ранее согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

