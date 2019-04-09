Пилот перепутал кнопки и устроил панику на борту самолета

В самолете авиакомпании British Airways, летевшем рейсом Сингапур — Лондон, началась паника, после того как пилот перепутал кнопки в своей кабине. Об этом сообщает The Sun.



«Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть», — поделился один из пассажиров, 24-летний Митчелл Уэбб.



Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки, и один из бортпроводников пообещал устранить неполадки в системе.



«И даже после всей этой паники мы не получили от пилота ни извинений, ни объяснений», — пожаловался Уэбб.



Однако позже авиакомпания принесла извинения пассажирам в электронных сообщениях и пообещала разобраться в инциденте.

